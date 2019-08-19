八德路出租雅房火災致1死 二房東、房客獲判緩刑

2019-08-19 19:12

［記者張文川／台北報導］前年12月台北市八德路一處出租公寓起火，一名女房客被燒成焦屍，經檢警追查發現，起火主因是房客李磊使用電磁爐，不慎引發爆炸造成大火，而二房東汪憲台，將4樓和5樓60多坪違建空間，用木板隔成多達22間分租雅房，每月賺取租金逾5萬元，影響房客逃生；台北地院審理後，今依公共危險、過失致死罪，將汪、李皆判刑6月可易科罰金、緩刑2年，接受2場法治教育。可上訴。

70歲李磊今到庭聆判後表示，他是獨居老人，目前無業，十幾年前中風過，雖已大多恢復，但現仍不良於行，連應徵保全都不被錄用；他說死者劉女住他隔壁的隔壁房間，平時有交流，還算有交情，他還曾送她一部中型冰箱，他對她的家屬感到很抱歉，「只恨我沒有錢賠償，不能彌補我的過錯」。

回憶起火警當下，李磊說，火災是臨時突然爆炸，2、3秒就燒起來了，他躲在4樓陽台待援，自己也差一點被火神收掉，事後據逃到頂樓的室友說，曾看到劉女已逃到5樓，但又跑回4樓拿東西，最後就陳屍在5樓通6樓的樓梯上。

2017年12月5日晚間，八德路四段一處公寓分租雅房發生火警，警、消救出7人，但事後清理火場，赫然發現在樓梯間的劉姓女房客，已被燒成焦屍。

檢警調查發現，房客李磊在案發前，用電磁爐加熱中藥湯，離開房間去上廁所，後來在走廊遇到其他房客而閒聊，渾然忘了正在煮東西，突然聽到房內傳來爆炸聲，隨即引發火勢，火場鑑定認為這是起火主因。

不過，該屋的吳姓屋主，將公寓4樓、5樓頂樓加蓋的60坪面績，租給二房東汪憲台，汪憲台再將兩層樓隔成22間雅房出租，每月賺取逾5萬元租金，房客上樓、下樓的逃生通道狹窄，因此認定二房東也有過失，將2人起訴。

案經台北地院審理，今依公共危險、過失致死罪判2人有罪但緩刑。

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