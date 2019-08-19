惡男不甘伊人求去 竟PO她性愛影片+手機號碼

2019-08-19 18:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕26歲黃姓男子不滿小他4歲的女友劈腿，竟將她和新歡的性愛影片傳到LINE群組，還註明她的電話，多名好色男子去電「約砲」，被害人憤而向新竹地院提出刑事附帶民事求償150萬，法官最後判賠35萬元。

判決書指出，黃男與女友分手後，仍經常跑到她家勾勾纏，2017年11月意外發現她的手機中竟有與新歡的床戰影片，便偷偷傳到自己手機中儲存。去年11月2人分手，黃男不甘被甩，竟傳訊給前女友「妳拍的那些影片我再幫你放送出去」、「你拍的那些影片我再幫你好好上傳，讓大家欣賞」、「明天我就會上傳了，會幫你們好好標記男女主角的！」

黃男將影片上傳「念狐影片綜合群」，加註「女主角若約的出來，基本都可以載到汽旅打X哦！」、「他超會X！」、「而且可以內X、X交、喜歡大X、X超緊、摸兩下就超X」，還註記前女友手機，讓被害人接約砲電話接到手軟。

全案經新竹地院審理後，刑事部分日前依以電腦網路張貼猥褻影像供人觀覽罪，判黃男徒刑3月，前女友對於自已蒙受羞辱，也已嚴重影響親友對她的評價、貶抑社會地位，導致精神上不堪痛苦、憂鬱、屈辱感，終日驚恐擔心他人眼光言語、夜難以寐，因此請求附帶民事賠償150萬元。

民庭法官認為，黃男在影片標註被害人的聯絡方式，足以減損她的社會評價，並已侵害被害人隱私、名譽權，導致精神痛苦，最後判賠35萬元。

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