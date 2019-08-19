留學滯美不歸 役男吃妨害兵役官司

2019-08-19 17:45

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名26歲周姓男子，3年前以留學名義前往美國，卻滯留未歸，接獲徵兵體檢卻不理會，高雄市兵役處催告後仍置之不理，將他依妨害兵役送辦，高雄地院審理，認定周男有逃避兵役犯意，依妨害役男徵兵處理罪，將他判刑3月，如易科罰金9萬元。可上訴。

判決指出，26歲的周姓男子為已屆徵兵及齡男子，明知依法應履行兵役義務，其於2016年12月28日經移民署核准以就學名義出境前往美國後逾期迄今未歸，已逾役男出境處理辦法規定的役男出境就學最高年限。經高雄市鳳山區公所於去年1月26日以公示送達函文，催告其6個月內返國接受徵兵體檢，函文並經周男母親簽收。

公示催告期滿後，鳳山區公所又於今年4月9日以函文通知周母，轉知周男需於4月26日至國軍高雄總醫院接受徵兵檢查，但周男於催告期間後仍滯留海外不願返國，迄今未能接受徵兵體檢處理。高雄市兵役處因此將周男函送法辦。

高雄地院審理認為，周男以求學、工作等名義，經核准出境後滯留國外而未如期返國接受徵兵處理，經其戶籍所在地之兵役行政單位催告後仍置之不理，顯然不願返國履行服兵役之義務，妨害國家對於兵役事務之有效管理，且破壞國家對於徵兵制度執行之公平性，將他判刑3月，如易科罰金需繳9萬元。可上訴。

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