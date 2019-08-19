郭中雄咬出蘇炳坤疑遭刑求 高檢署聲請再審

2019-08-19 16:45

〔記者黃捷／台北報導〕新竹家具商蘇炳坤32年前被控搶銀樓，遭判刑15年定讞，他雖然獲總統陳水扁特赦，但自認被冤枉，向高等法院聲請再審獲准，去年終獲判無罪。而「咬出」蘇的同案被告郭中雄遭判刑16年，高檢署調查後認為他可能遭刑求，遂向法院聲請再審，全案可望重啟審判。

蘇炳坤案發生在1986年3月23日凌晨，新竹的金瑞珍銀樓遭搶，老闆陳榮輝也被搶匪砍傷，警方事後先逮捕郭中雄，認定他是主嫌，隨後再透過郭「咬出」蘇，認定蘇是共犯。

蘇炳坤案纏訟32年，陳水扁於2000年12月特赦他，但因司法上蘇仍是「有罪」，蘇聲請2年半的冤獄賠償都遭駁回；蘇為爭取清白，全案歷經檢察總長4度提非常上訴、蘇本人5度聲請再審，去年1月終獲高院裁准再審，創下司法首例，經高院重新審理，去年8月8日逆轉判蘇無罪。

高院開庭時，蘇炳坤堅稱沒有犯罪，並指「咬出」他的郭中雄曾是他員工，兩人因薪資問題有嫌隙，郭才會挾怨報復；而郭到庭作證時，則稱他因行竊失風，被警方逮進青草湖派出所刑求，被摀口灌水，員警甚至墊著電話簿拿鐵槌敲他，要他「咬出幾個人」他只好拖蘇下水，另還胡扯一名「阿水」湊數。

由於全案有新事實、新證據，高檢署檢察官周士瑜遂針對郭中雄案，向法院聲請再審。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法