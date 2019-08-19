女兒希望透過司法再教育！狼父猥褻親生女判刑1年8月

2019-08-19 14:48

〔記者王定傳／新北報導〕新北市一名父親在2012年間，趁9歲女兒小蘭（華名）熟睡時，把手伸進她的短褲內摸大腿外側再摸下體，過一陣子後，又持手電筒照射女兒下體並撫摸，小蘭身心受創，希望父親能改正錯誤想法，透過司法再教育；新北地院審理後依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪，判他1年8個月徒刑。

檢警調查，2012年間，狼父趁女兒小蘭熟睡時，闖進房間，把手伸進她的短褲褲管內，撫摸大腿內側，小蘭雖察覺怪異驚醒，但因畏懼隱忍，未讓父親發現已察覺此事，狼父因而繼續把手伸進內褲撫摸下體。

過一陣子後，這名狼父又利用小蘭在房間內熟睡之際，脫下女兒的短褲及內褲，小蘭同樣選擇忍耐，其父之後竟拿手電筒照射下體並撫摸下體。

小蘭因此事心理受創，難以遺忘，對生活有很大影響，只要想起就會情緒激動哭泣，案發數年後，選擇向警方報案揭露，並接受心理治療，同時也希望父親能改正錯誤像法，透過司法再教育。

這名狼父坦承犯行，合議庭斥責他身為父親，不思對子女善盡保護教養之責，反為逞其性慾而犯案，造成小蘭身體及心理極大創痛，且難以完全抹滅回復，所為甚所不該，且迄今尚未與女兒和解、取得其原諒，小蘭也在審理時表示希望法院能給父親應有的懲罰，判刑1年8月。

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