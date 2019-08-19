獨家》1滴血破了20年前毒鴛鴦強盜案 女匪竟免刑...

2019-08-19 14:14

〔記者黃建華／高雄報導〕一滴血，讓警方破了懸案20年的許姓計程車司機遭一對毒鴛鴦持刀綑綁強盜案，但同案鴛鴦不同命，涉案趙姓男匪，今年1月被比對出DNA和犯嫌吻合，被捕認罪，日前被高雄地院依強盜罪判刑7年6月。但因趙男直到上個月才供出同夥是吳女，檢方追加起訴吳女時，已逾法律追訴期，雄院判決不受理，吳女幸運逃過法律制裁。

判決指出，1999年10月16日凌晨1時許，趙姓男子和當時年僅17歲的吳女為籌錢購買毒品，在高雄市三民區建工路某處，一同搭乘許姓計程車司機的車，卻在鼓山區明華路、明倫路口由吳女持水果刀架住許姓運匠的脖子，由趙男下車喝令許姓運匠移到副駕駛座，喝令交付身上財物。2人強盜許姓被害人現金6千元、手機後，將許姓被害運匠綑綁手腳，並駕駛許姓被害運匠的車離去，將車棄置仁武區仁雄路，許姓運匠則掙脫報警。

因被害人曾和歹徒搏鬥，試圖搶奪歹徒的刀子，車內留有趙、吳2人不慎被刀割傷流下的血跡，警方採集血跡比對，可惜遲無進展。

直到今年（2019）年3月間才比對出DNA與趙男相符，警方於5月間將他拘提到案，趙坦承犯下強盜許姓運匠一案，遭檢方依涉犯強盜罪嫌起訴，經高雄地院審理，於本月13日將趙男判刑7年6月。

由於趙男直到今年7月間才供出吳女涉案，檢警循線拘提吳女，並將吳女追加起訴。

不過，高雄地院審理指出，吳女被檢方追加起訴時，已逾法律追訴期，判決不受理，吳女幸運逃過司法制裁。可上訴。

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