社群平台不實網購廣告 連警察都被騙

2019-08-19 14:01

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「新款折疊躺椅床爆款特價！」南投縣有警察在臉書看到免折疊單人躺椅床網購廣告，私訊給賣家，賣家要他買比較貴但材質比較好的一款，他既期待又怕受傷害地訂購，原想送貨來時立即查看，卻因外出由同事代收，等他返回拆開一看才知真品「真的騙很大」，大力提醒親朋好友不要再受騙。

網友在臉書平台的網購平台購物受騙層出不窮，警方165反詐騙專線統計曾做過統計，不到半年臉書的假網拍累計件數逾2500件以上，是其他網購平台數十倍以上，不過這類網購詐騙案仍持續發生，每天都有新的受害者，連警察都是被騙的苦主。

南投縣有員警在臉書看到免折疊單人躺椅床購物廣告，由於該廣告沒有價格等資訊，該員警私訊賣家，賣家私訊中告知有兩款躺椅床，鼓勵他買比較貴的那款，因為比較好看且材質比較好。

該員警其實也半信半疑，帶著「既期待又怕受傷害」的心情訂購，原打算貨一送來就拆開檢查，若被騙馬上退貨，孰料送貨當天他剛好不在辦公室，由同事代收，等他回來拆裝一看，才知真品和照片差很多，躺椅床內裡根本沒有舖上泡棉，墊子更是薄薄的一片，且無法與支架貼合，更無照片上的固定枕。

這位員警表示，到現在臉書還有該款躺椅床的廣告，還是用同樣的照片欺騙消費者，因此趕緊提醒親朋好友，不要再訂購這類「騙很大」的商品，若有網購商品也應仔細檢查送來貨品是否與照片一樣，確定無誤再簽收，否則就退貨。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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