沒繳水電費靠蠟燭照明引火災 女房客涉犯公共危險被訴

2019-08-19 13:28

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名吳姓女子去年搬進父親承租的屋內，但裡面因為沒有繳交水電費，晚間只能點蠟燭照明。去年10月26日晚間，吳女的闕姓朋友來訪見天色昏暗，在屋內點起蠟燭，隨即外出吃飯，沒想到，卻引發火警，燒毀房屋還波及樓下鄰居。警方調查後，將吳、闕2人函送法辦。基隆地檢署近日偵結，依涉犯公共危險罪，將兩人起訴。

檢警調查，吳女父親自2016年起向呂姓屋主承租該屋使用，去年7月吳女才搬進去居住，但因為她沒繳交水電費，同年10月19日遭到斷水斷電，吳女平日夜間都靠著蠟燭照明。

7天後碰巧闕姓女性友人來訪，兩人聊到天黑，便各自點了一支蠟燭在房間與電腦桌上層，隨後外出用餐。晚間7時許，電腦桌上的蠟燭引燃周邊的衣物、雜物，屋內陷入火海，進而導致木椅、電視櫃、木牆、神明桌等電器、家具燒毀。

連天花板及四周牆壁都受燒，火勢還延燒至樓下黃姓屋主的房屋，害他的採光罩、洗衣機、熱水器等物品燒毀。

火災調查科鑑定火災原因後，確認是蠟燭引發火勢，請警方進行調查偵辦。

基隆地檢署檢察官偵訊後，認定吳、闕2人涉犯失火燒燬他人所有物罪，依法將兩人起訴。

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