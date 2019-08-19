精神恍惚連撞3車 肇事駕駛竟是通緝犯

2019-08-19 13:08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名魏姓男子因涉及傷害案件目前正被通緝中，今日清晨疑似吃了安眠藥之後，竟開車出門，行經堵南街時，擦撞路邊停放3輛轎車，所幸無人受傷。警方前往處理時，發現他通緝身分，立刻將他逮捕，偵訊後移送歸案。

據悉，警方到場時查看魏男傷勢，發現他沒有受傷，但精神恍惚，魏男則自稱有食用安眠藥，一時恍神撞上路旁3輛轎車。警方對魏男進行酒測，酒測值為0，排除有酒駕情形。

警方現已通報3輛車車主，由魏男自行與車主協商賠償事宜，另也將魏男移送歸案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法