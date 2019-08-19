影城工讀生控遭硬吸 男經理辯「他有壓我頭」 法院判無罪

2019-08-19 12:58

〔記者張文川／台北報導〕台北市某影城工讀生阿瑋（化名），控告遭周姓男經理在影城VIP室包廂廁所內強行口交性侵、撫摸下體猥褻，台北地院審理時，周男承認過程，但強調是雙方合意，「他還有壓我頭、射在我嘴裡」；阿瑋證述他在周男跨坐在他身上時起了生理反應，自己走進廁所脫褲讓周男對他口交，「只想趕快射精結束這一切，不希望再有下一次」，法官認為難以憑阿瑋的事後感受不佳，就推論違反阿瑋當下意願，因此判周男無罪。可上訴。

檢方起訴指控，去年3月13日下午4時30分，阿瑋獨自在影城一間空的VIP包廂看書，周姓經理進入包廂聊天，在廁所內撫摸阿瑋身體，又在包廂沙發上，將手伸進阿瑋內褲裡摸下體，再帶他進廁所口交得逞。

法院審理時，周男承認這些行為，但強調雙方是合意性交，聊天時試探摸手、大腿，對方都沒反對，且阿瑋是自己主動提議去廁所，脫褲露出勃起的下體，他才出口幫他服務，正在動作時「他還壓著我的頭」輔助，事後阿瑋也未馬上離開，一直待到晚上。

阿瑋證稱，周經理當時在他耳邊說「你都硬了，都這麼濕了，你想要嗎？」一手玩他乳頭、另一手幫他打手槍，他起了生理反應，有明確說「不要」，但周男仍續侵犯，「我當時想已經無所謂了，只想趕快結束這一切、趕快射精，不要有下一次了」，才抓著周男的頭加速進行。

阿瑋事後罹患創傷後壓力症候群，有情緒低落、哭泣等負面情緒反應，但法院認為，這應屬事後對於此次性行為的負面感受，不能以此推論當時阿瑋有壓抑個人意思、周男有違反意願。

檢方起訴認為構成權勢性交，但法官調查，周男只是值班幹部，工讀生不歸他管，對於阿瑋的排班、薪水等都無從置喙，主從關係薄弱，因此也認定不構成權勢性交。

全案起訴後，阿瑋向北檢申請被害補償金140萬，檢方已核准發放29萬餘元刑事被害人補償金給他。

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