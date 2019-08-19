司機過勞中風 光華巴士確定職災賠償820萬元

2019-08-19 12:27

〔記者張文川／台北報導〕光華巴士司機李進隆，6年前因長時間超時工作過勞，凌晨開末班車回總站時暈倒，送醫診斷為急性出血性腦中風，勞保局核定為職業病，李對光華巴士提告求償，一審判光華巴士須賠償李男職災補償、損害賠償金共238萬多元，高院認定李男平均每月工時高達245小時，超時80小時，光華巴士明顯違反勞基法規定，今年4月判光華應加賠581萬多元，共須賠償820萬元；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，事發前李進隆已擔任光華巴士司機14年，2013年11月28日凌晨，他駕駛末班車回總站，突然在車內暈倒，送醫診斷為急性出血性腦中風，合併腦水腫、水腦症、高血壓心臟病等重症，經勞動部勞保局鑑定後，核定為職業病，李目前已無工作能力，生活無法自理，須專人24小時看護。李提告向光華巴士求償1723萬元。

一審士林地院判光華須賠償李男238萬多元。但二審高院查出，李男發病前6個月都超時工作，每月工作時數從245個小時起跳，最高達到267小時，即使暈倒前的當月11到27日為止，當月工作時數也有225小時，遠遠超過每月184小時的工時限制。

高院認定李男病因與長期工作過重，有因果關係，光華公司顯然違反勞基法、民法規定的僱用人對受僱人的保護義務，一審判的238萬8000餘元不足賠償李的損失，加碼改判光華公司須再賠581萬2000多元，共應賠償820萬餘元。

案經上訴，最高法院今認定二審判決沒有違誤法令，金額計算方式也合理合法，因此駁回上訴，全案定讞。

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