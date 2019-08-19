被辱「鷹勾鼻剋夫」、「賤女人」 婦休卡債夫成功

2019-08-19 11:36

〔記者楊國文／台北報導〕財務不佳而積欠信用卡債的周姓男子，動輒拿碩士高學歷的嬌妻出氣，以「鷹勾鼻剋夫」、「臭婊子」等話辱罵妻子，並多疑指她有外遇，強迫發生性行為，周妻因遭受身心虐待，大量掉髮，痛下決心分居，訴請離婚；高等法院認定家庭破綻應歸責於周男，判准兩人離婚，由周妻取得3歲兒子的監護權。

李姓女子具狀主張：2015年10月8日與周男結婚，生下一子。婚後，周男時常因卡債等問題遷怒於她，動輒以「鷹勾鼻剋夫」、「不要臉」、「賤女人」、「臭婊子」等話辱罵她，或以放話將毆打她來要脅她，讓她驚恐萬分。

此外，周男生性多疑、控制慾強，經常無端指控她有不貞行為，曾對她家暴，並多次強迫她半夜與他對話、不讓她上廁所或洗澡，及逼迫她上床性交，她長年飽受此身心虐待，以致罹患焦慮及憂鬱病症，並大量脫髮，因已不堪同居，向法官聲請取得暫時保護令，而自去年3月起分居至今。

李女說，周男數度要趕她出家門，並稱後悔娶伊，要不是顧及兒子早就想離婚，顯然對她已無感情，因此請求法院判准離婚，並由她行使兒子的監護權。

周男辯稱，從未限制妻子的人身自由，妻子所說對她有辱罵等行為，都是雙方因家庭生活費用、未成年子女教育問題等事發生爭執，他一時情緒激憤，希望和她對話卻遭她拒絕所致。周認為，夫妻關係出現裂痕，妻子也有責任，為挽回家庭，他多次接受親權講座，亦多次主動聯繫妻子，另外，他的經濟情況不佳，已向法院聲請更生，不希望離婚。

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