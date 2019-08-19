誘15歲小女友離家、中輟學業 他被判1年2月

2019-08-19 11:12

士林地院

https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2271350

圖說建議改：何男被控和誘15歲女友離家；法院考量何並未施以強手段，且少女母親願意給予機會，依法判刑1年2月。

〔記者溫于德／台北報導〕何姓男子被控和誘15歲女友離家，先同居在男方住處後，再轉租他處；少女母親遍尋不著後，報警才找到女兒。士林地院認為，何男明知少女未滿16歲，仍帶少女離家，無視此舉可能對少女心理造成影響，還使少女中輟學業，但念在並未施以強迫手段，且少女母親願意給予機會，依略誘罪判刑1年2月，可上訴。

判決指出，何男去年4月間某日，取得少女同意後，將人帶回士林住處同居，後轉往他處租屋。而少女母親遍尋不著女兒後，通報女兒失蹤，員警同年6月27日在北市中正區一處路口尋獲少女。

何男到案後雖承認知情女友年僅15歲，少女也說未被脅迫、是自願跟何男離家。不過依國內刑法相關規定：「和誘未滿16歲之男女，以略誘論」，何男仍被依略誘罪論處。

法官認為，何男明知少女未滿16歲，涉世未深，應由家人妥善照顧，竟為一己之私，和誘少女離家，不僅無視此舉可能對少女心理造成打擊與焦慮，也破壞少女家庭生活，並因此中輟學業；而何男雖承認犯行，卻未能與少女家人達成和解，但考量並未以強暴、脅迫等手段和誘少女離家，加上少女母親願意給予機會，依略誘罪判有期徒刑1年2月。

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