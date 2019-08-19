債台高築借不到錢 竟假冒同事身分簽本票 判關2年

2019-08-19 09:32

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名王姓運將前年1月因缺錢花用，簽下22萬5千元的本票向王姓友人借錢，事後要再借款時，卻因債務太多，對方已經不收他簽屬的本票。王姓運將竟冒用同事、友人身分，簽下3張本票，再向王男借了9萬元。事後，王姓運將跑路，債主才發現上當憤而提告。基隆地方法院近日審結，依偽造有價證券罪判處王男有期徒刑2年。

檢警調查，王姓運將與債主為鄰居兼顧交，與另一名被冒用身分的伍姓男子是計程車車行同事。被告發現用自己的本票和債主借不到錢後，想起伍男及另一名張男曾拜託自己調借現金，有兩人的身分證影本，先假冒伍男身分簽下本票，向王姓債主借3萬元成功。

王男得手後，食髓知味再假冒張男及另名游姓友人身分，分別簽下2張本票，再借走6萬元。

王男事後因積欠超過百萬債務，斷絕與債主聯繫，半年後債主持伍男等人的本票追債時，才知道當時是被王男欺騙，憤而提告。

王男開庭時向法官表示，已經籌到9萬元，願意一次還清，希望能取得債主諒解；但債主卻認為，王男積欠自己1百多萬元，必須要一次歸還才願和解，最終雙方和解破局。

法官審理後，認定王男分兩次持偽造的本票，向債主借錢，行為各異，分別判處有期徒刑1年6月、1年8月，應執行有期徒刑2年，全案仍可上訴。

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