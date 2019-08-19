手術室內2醫生鬧意見不和 被叫「怪醫博士」怒告求償…

2019-08-19 07:45

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄榮總楊姓整形外科主任不認同徐姓醫生治療病患方式，斥責「為所欲為」、「怪醫徐博士」，被求償30萬元，橋頭地院簡易庭判決楊給付1萬元，但簡上庭卻認為他沒有過失，改判不用賠定讞。

原告徐姓醫生指出，2015年9月28日，他在榮總手術室欲為病患進行肛門造口手術，楊姓主任醫師奮有不同意見，斥責他「為所欲為」，隔天甚至在整形外科晨會提及該病患個案時，再度指責他「為所欲為」。

同月30日，楊又在晨會提及另名由他收治病患個案時，稱他是「怪醫徐博士」、「為了炫耀醫技Show Off」等語，致使他名譽受損，要求給付精神慰撫金30萬元。

楊姓則說，他和多名醫生討論，認為該病患應做大腸造口手術，以免糞便污染肛門傷口，然均不為徐所接受，基於職責所在，才說出「你雖身為主治醫師也不可以『為所欲為』。」等語。

至於「怪醫徐博士」，此乃徐與同仁聊天時自稱，而非他所言，後因討論另名病患手術，並不認同徐的做法，始提出質疑「你是要炫耀醫技show off嗎？」，你是「怪醫徐博士」嗎，內容均為客觀評論及合理懷疑，並非出於惡意。

簡上庭認為，楊言論應屬於對可受公評之事，以善意發表言論為合理之評論，並無故意過失及違法，也未侵害徐的名譽權，不構成侵權行為，改判徐敗訴。

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