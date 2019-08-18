懸空護欄不可靠！ 老翁扶紐澤西護欄墜落水圳身亡

2019-08-18 20:29

〔記者楊國文／台北報導〕7旬鄭翁因重心不穩將手靠扶紐澤西護欄，竟連同護欄一併墜落水圳內身亡。高等法院查出事發時該護欄已懸空而未完整擺放在路面，更離譜的是，該護欄設置後，並無相關養護資料紀錄，因此認定桃園市楊梅區公所有國賠責任，判應賠償鄭妻55萬元、鄭翁的7名子女各30萬元；仍可上訴。

鄭妻和7名兒女主張，鄭男2014年10月25日上午9時25分，將機車停在桃園市楊梅區土牛溝水圳旁路邊設置的紐澤西護欄前，10分鐘後，他返回該處欲騎機車時，因重心不穩跌倒在地，匆忙間將手扶靠在該護欄上，不料，他竟連同護欄一併墜落水圳內，因頭部有外傷，導致休克死亡。

鄭妻等人質疑，桃園市楊梅區公所是該護欄的設置和管理機關，顯然有過失，導致此意外發生，請求賠償鄭妻183萬3246元，另7名子女各80萬元精神慰撫金。

楊梅區公所指稱，該紐澤西護欄並無設置或管理缺失，若認定有國賠責任，則鄭也有過失責任，鄭家請求的精神慰撫金太高，應予酌減。一審判鄭家敗訴，鄭家不服，上訴高等法院。

高院審理發現，該護欄設置後，並無相關養護資料紀錄，認定鄭妻等人指控該護欄設置後，均未修繕維護，為有理由，且事發時，護欄放置處的地面並不平整，且遍佈砂土，此外，鄭男身高164 公分，體型中等，且已70歲，該護欄1個重達500公斤，很難想像鄭男能在短短數秒間，將護欄推落，因此事發前該護欄應已懸空而未完整擺放在路面，楊梅區公所應負起國賠償責任。

不過，高院認定鄭男對此意外事故發生，應負起5成過失責任，因護欄旁有警告標誌，且設置在彎道，依法不得停車，加上當天氣晴朗，光線充足，鄭本人再次站立時，卻未留意而推、扶該護欄，以致和護欄一同摔落水圳，本身也有顯著過失，因此改判應賠償鄭妻55萬元、7名子女各30萬元賠償。

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