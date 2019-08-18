差勁大媽擦撞落跑 正義路人留字條「就是這輛車」

2019-08-18 19:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓大媽在上月底開車時，不慎撞倒機車，機車的置物箱物品散落一地，她心不甘情不怨的下車，把物品胡亂塞回置物箱，打算落跑之際，一名路人提醒她應該報警處理，這位大媽卻逕自離開，惹惱了充滿正義感的路人，在機車上放紙條，寫下車號並留言「就是這輛車，撞上你的機車」，鄭姓車主拿著紙條報警，警方找到肇事大媽，她卻反而指責「路人的說話態度很不好」，她才會直接落跑，警方依規定舉發，可處1000至3000元罰鍰，吊扣駕照1至3個月。

鄭姓車主上月底把機車停在南區工學路上，取車時見愛車置物箱被打開，裡面的物品凌亂不堪，機車車身又傷痕累累，有被撞倒的痕跡，心情低落之際，又見置物箱內夾著1張小紙條，寫著肇事汽車的車牌號碼，署名者是「路人」，鄭男拿著紙條向中市三分局交通分隊報案。

警方很快找到46歲的陳姓大媽，她說，倒車時角度沒有抓好，不小心撞倒後方機車，機車置物箱物品傾洩一地，自己隨即下車把機車扶正，把散落一地的物品撿回置物箱內，路人也幫她撿拾，不料，她打算離開的時候，路人高聲質疑說，「難道不用報警嗎？」、「擦撞機車，就應該報警處理！」，她當時認為，「路人的說話態度很不好」，語氣還很凶，遂直接開車落跑。

警方調閱監視器，見大媽確實於倒車時不慎擦撞後方機車，不過，態度差的不是路人，而是這位大媽，她撿起地上物品，胡亂往機車車廂內塞，隨即開車離去，連機車置物箱都沒有關上，也難怪讓熱心又有正義感的路人不滿，留言指引鄭男找到大媽求償，大媽卻反而指責路人態度差，警方強調，大媽肇事雖無人受傷，但仍不得離開現場，依規定舉發，可處1000至3000元罰鍰，吊扣駕駛執照1個月至3個月。

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