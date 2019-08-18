修冷氣修到餐廳老闆娘床上！姦情曝光判賠30萬元

2019-08-18 12:22

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名林姓冷氣維修工因修冷氣，邂逅經營餐廳的林姓老闆娘，兩人天雷勾動地火，修到床上發生姦情，遭林女老公發現，林女夫妻因此離婚，但林夫不甘綠雲罩頂，怒告2人通姦並求償80萬元，通姦刑責，2人各被高雄地院判刑3月，至於民事求償，近日民庭則判2人應連帶給付30萬元給林女前夫。可上訴。

判決指出，已婚的林姓冷氣維修工，因維修冷氣結識經營餐廳的林女，雙方發展出不倫戀，2016年11月13日23時許，林男在林女大樓住處內發生性行為。翌日下午被林女老公發現林男的汽車停放在住處樓下，乃進入屋內並質問，經林女承認和林男通姦，林夫即報警並扣取屋內衛生紙等證物，並怒告2人涉犯妨害家庭，刑事部分前經高雄地院各判處有期徒刑3月。

林女夫妻因此離婚，林女前夫並另提起民事訴訟，指控前妻和林姓冷氣維修工共同侵害其配偶權身分法益，並造成夫妻離婚，使他受有精神上巨大痛苦，請求2人給付精神慰撫金新臺幣80萬元等語。

高雄地院民庭審理時，林女和林姓冷氣維修工都指原告求償數額過高，負擔不起。法官斟酌被告之加害情節，與原告所受精神痛苦程度等一切情狀，僅判2名偷情男女應連帶給付林女前夫精神慰撫金30萬元為適當。可上訴。

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