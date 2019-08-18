索討提款卡買菸酒被拒 逆子打死老母判無期徒刑

2019-08-18 11:46

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市大寮區去年4月間發生72歲婦人遭逆子活活打死的人倫悲劇！患有思覺失調症的51歲曾男，僅因向72歲母親索討提款卡要領錢買菸酒被拒，竟情緒失控暴打母親致死，逞凶後逕自回房睡覺，直到鄰居上門發現命案報警，全案才曝光。高雄地院一審將他依殺害直系血親尊親屬罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

判決指出，無業、患有思覺失調症的曾男，原本跟中風的父親住在台南，去年初才搬到高雄大寮跟母親同住， 日常生活多由母親照料。

去年4 月8 日晚間，曾男在住處一樓客廳處獨自飲酒，酒畢向母親索取自己放在母親處保管的提款卡，欲持以領款購買菸酒遭拒，曾男因此與母親發生激烈口角爭執。

曾男明知母親已高齡72歲，竟以拳頭猛力毆打母親頭部、臉部及胸部等部位數下，造成曾母因不堪毆打傷重躺臥於客廳木製座椅上，曾男逞凶後未將母親送醫救治，反因氣憤難消而不停持續大聲辱罵母親，直至翌日（9 日）凌晨0 時許始停止並回臥房休息。

9日當天晚間6點半，鄰居劉女登門欲找曾母，赫見曾母趴臥客廳座椅上，已傷重死亡，且屋內擺設凌亂並有血跡 ，遂立即報警處理。

警方獲報到場，於住處三樓臥室將躺臥床鋪之曾男叫醒，曾男坦承毆打門母親，旋遭警方逮捕，並查知上情。

案經高雄地檢署依殺害直系血親尊親屬罪將曾男起訴。

高雄地院一審認為，曾男罔顧母親平日對其照顧有加，僅因索討提款卡要領錢買菸酒被拒，就毆打老母，讓老母在身心痛苦、驚懼中離世，惡性重大，但考量其長期罹有思覺失調症，判處無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

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