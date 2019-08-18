台中休旅車暗夜起火 車內赫見焦屍

2019-08-18 10:07

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平新興一街、太順路口旁的空地，今天凌晨4點左右，1輛停到空地不久的休旅車突然起火燃燒，並接連傳出爆炸聲響，住戶發現趕緊報案，不過整輛車迅速燒成火球，消防人員獲報到場撲滅火勢，不過整輛車已經燒成廢鐵，並在車上發現一具焦屍，初步懷疑死者是61歲的蔣姓車主，死者身分和起火原因，檢警今天將進一步調查釐清。

據附近住戶表示，這輛休旅車今天凌晨3點多開到太平新興一街、太順路口旁的空地，前後停留約3、40分鐘，車上1名男子一度下車，沒多久又走回車上，並打開車子室內燈，接著車內就傳出火光，且火勢迅速燃燒，並接連傳出爆炸聲響。

民眾發現趕緊報案，消防人員獲報迅速到場撲滅火勢，但整輛車已經燒成廢鐵，並在車上發現一具面目難辨的焦屍，警方懷疑死者是61歲的蔣姓車主，已經通知家屬到場確認，死者身分以及車子為何會起火？檢警和消防火調人員今天將進一步調查釐清。

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