電話詐欺話術多 被害人不分層次都中招

2019-08-18 09:20

〔記者鄭景議、劉慶侯／台北報導〕電話詐欺因成本低廉，詐騙集團又能以電話遙控被害人，相對安全，成為台灣詐騙案件大宗，知名手法包括假檢警、假綁票、猜猜我是誰等等，不少民眾被多次「剝皮」遭詐上千萬，甚至一些政府高官、高知識份子及知名藝人，也都成為騙團眼中肥羊，近年手法甚至老梗新玩，騙出新花樣，令真檢警相當頭疼。

目前，國內單一個人被詐騙金額最高紀錄的為5326萬元，案件發生在2014年2月，頂著博士頭銜的黃姓中科院武器研發人員，剛退休就被詐騙集團盯上，被假檢警連環話術所騙，兩個月內竟分12次將終身存下的積蓄5326萬元匯到詐團人頭帳戶。

2017年3月，在台北市大安區開牛肉麵店逾半世紀的林姓阿嬤，勤儉節省存了上千萬老本，卻被詐騙集團「假檢警」電話騙出468元現金及提款卡，車手更持提款卡瘋狂盜領518次，總計得手1627萬元，就算阿嬤再賣10萬碗麵也賺不回。

2018年12月，台北市一名5旬陳姓婦人，被詐騙集團先以「假健保局人員」誆其健保卡遭盜用，詐騙現金，事後陸續接獲「假警官」、「假檢察官」連環詐騙電話攻勢，竟被誘騙抵押典當房子，共被騙走2000萬元房產和積蓄，報案時陳婦不禁痛哭「我毀了！」。

即使是政府高官、高知識份子或是名人，竟也被老梗的手法詐騙；2013年5月15日前經建會主委尹啟銘，接到「假綁票」電話，深信自己兒子遭到綁票，丟包方式交付120萬元「贖款」，事後才知遭騙。

擁有哈佛高學歷，中研院第一位女副院長的劉翠溶，退休後在2015年3月接獲假檢警電話，被詐團以監管金融帳戶的老梗，拿走她的存摺、印章，盜領2000多萬，事後得知遭詐，還難過的說怎麼會有這麼壞的人。

2015年5月，流行樂壇和音天后馬毓芬也接獲假檢警電話，一時慌亂提領120萬元與詐騙集團面交，不過她被騙後越想越不對勁，一路尾隨假檢察官，竟看穿假檢察官動作慌張，衝上前搶回現金，幸運逃過一劫。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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