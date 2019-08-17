男子學乖酒後不開車 結果醉吐小黃毆打運將

2019-08-17 22:21

〔記者吳政峰／台北報導］台北市一名陳姓男子3月間不想酒駕再被抓，改搭乘計程車返家，卻吐在後座，嚇得徐姓運將趕進靠邊停，請他支付清潔費，陳男卻借酒裝瘋，口出穢言還動手動腳爆打，徐男無奈報警求助。台北地院發現陳男雖然有酒駕前科，5年內再犯本案應屬累犯，但酒駕跟酒後打人犯意不同，遂不加重其刑，傷害、公然侮辱、妨害自由等3罪，合併起來僅判他拘役60日，得易科罰金6萬元。

今年3月6日晚間11時許，陳男酒後為了避免又犯酒駕，遂改搭徐男駕駛的計程車返家，卻因酒量不佳「抓兔子」猛吐，搞得後座髒兮兮，徐男聞到惡臭轉頭，驚見愛車變成廚餘桶，嚇得趕緊停在路邊，要陳男吐在車外。

見陳男解放完畢，徐男便要他負擔車內的清潔費用，未料陳男因此不爽，大聲幹譙，又抓住徐男的雙手及衣領，不顧旁人多次勸阻，拒絕放開，持續約半分鐘之久，接著以膝蓋撞擊徐男的左側身體，並痛毆他的左側臉致傷。

徐男不願隱忍，拒絕和陳男和解，堅持提告公然侮辱、妨害自由及傷害等三罪，北院審理發現，陳男2017年才因酒駕入監服刑，出來不到2年再犯本罪，照理說於累犯，應加重其刑，但審酌酒駕與本案所犯傷害等罪的罪質、犯罪手法與態樣不相同，依司法院大法官釋字第775號解釋意旨，不加重其刑，3罪合併判拘60日，可易科罰金6萬元，可上訴。

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