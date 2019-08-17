房屋出租要小心！私娼賣淫被查獲 二房東也遭判刑

2019-08-17 17:47

〔記者黃建華／高雄報導〕房屋租人，還是要了解房客是要作何用途，鳳山一名女子阿鳳（化名）去年4月將租來的房屋隔間，再以每月5千元，分租給王姓女子等2人從事賣淫工作，當起二房東，其中王女遭警方查獲，阿鳳因此一併遭檢警法辦，高雄地院一審並將她依圖利容留性交罪，判刑2月，如易科罰金需繳6萬元。可上訴。

檢方起訴，36歲的女子阿鳳，明知王姓女子等2人向其承租房屋係欲從事性交易使用，竟分別自2018年1月20日起及9月20日起，各別以每月新台幣5000元將其向不知情的屋主承租的房間，再分租予給王女等2人，供渠等與不特定男客從事性交易，每15分鐘為1節向男客收取800元之對價，適男客去年10月4日18時20分許前往消費，欲與王女從事「全套」之性交易，遭警方查獲，並扣得保險套7個、現金800元等物。鳳山分局因此將分租房間給王女等人賣淫的二房東一併送辦。

法院審理認為，刑法意圖使女子與他人為性交之行為而容留以營利者，其「營利」所得，不論來自於提供性交易場所之租金，抑來自於抽取性交易之代價都算。至於所謂「容留」，係指供給性交者之場所而言，不論以出租或借用者均屬之（最高法院96年度台上字第2699號判決意旨參照）。

高雄地院一審將因此將二房東阿鳳依依圖利容留性交罪，判刑2月，如易科罰金需繳6萬元。可上訴。

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