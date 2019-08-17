被查獲槍彈推給罹癌者寄藏 「人頭」翻供槍主判刑4年半

2019-08-17 17:40

〔記者黃建華／高雄報導〕鳳山警分局去年5月4日在某汽車旅館查獲洪姓男子持有改造手槍、4發子彈，洪男供稱是綽號「阿文」的力男所寄藏。力男雖投案「自白」槍是他寄放，後來又翻供說，當時他罹癌，綽號「左手強」找上他說「查到的槍彈叫我認一認，我去認會讓我有錢賺，我才投案。」高雄地院一審將力男判無罪，洪男則被依非法持槍判刑4年6月，併科罰金10萬元。可上訴。

判決指出，洪姓男子涉嫌非法持有改造槍、彈，於2018年5月4日凌晨0時45分許，投宿某汽車旅館，鳳山警分局接獲線報前往臨檢，經洪男同意搜索，起獲1把改造手槍與具有殺傷力子彈4 顆（另有不具殺傷力子彈15顆）。

洪男向警方供稱，槍彈不是他的，是綽號阿文的力男案發前幾天所寄藏，還說，阿文因缺錢打算持槍搶賭場。力男後來投案，自白槍彈是三年前在北市三重工地打工時，像不知真實身分者取得，5月2日晚間因洪男要他幫忙調「軟的（毒品暗語）」，因有警方臨檢，他順便將槍彈一併寄放在洪男那邊。

檢方因此將洪、力2人依共同持有改造槍械罪嫌起訴。

不過，力男後來翻供，否認槍彈是他所寄放，辯稱洪男被查獲槍彈後，透過綽號「左手強」的朋友找上他說，「查到的槍彈叫我認一認，他們才不會被查，我去認會讓我有錢賺等語，我才出面投案。」

法院審理時，洪男對於如何前往汽車旅館把槍彈交給力男寄藏，一下子說是騎機車前往，後來又說是他開車去載力男，前後供詞不一，對於力男為何寄放槍械，一開始說力男賭輸很多錢，打算持槍搶賭場，後來又說不知道他寄放槍彈是要幹什麼。

法官認為，為他人代藏槍彈需擔負重刑，若槍彈確為力男委由洪男代管，洪突受此要求，衡情對當時情境應記憶深刻，豈會前後說詞不一，證詞是否屬實已有疑義。

投案自白寄放槍彈又翻供的的力男因此獲判無罪，至於被查獲槍彈的洪男則判刑4年6月，併科10萬元罰金，可上訴。

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