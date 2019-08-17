「C.S.I.C.鑑識英雄」拿錢沒履約 文化部獲賠2240萬元

2019-08-17 15:59

〔記者吳政峰／台北報導〕超人睿奇製作有限公司2015年向文化部申請鑑識英雄電視連續劇「C.S.I.C.鑑識英雄」補助，獲得2240萬元補助金，沒想到未履約繳交驗收文件，被文化部廢止補助資格並興訟索回款項，台北高等行政法院日前判文化部勝訴，可追回2240萬元。

北高行指出，2015年11月間，超人睿奇依「104年度高畫質旗艦型連續劇製作補助要點」，利用「CSIC鑑識英雄第三季-正義之戰」的製作計畫向文化部影視及流行音樂產業局申請補助，文化局受理評定後，認為符合資格，同年12月21日核定補助該案最高3200萬元為上限。

同年12月28日，超人睿奇與文化部簽訂「104年度補助製作『CSIC鑑識英雄第三季-正義之戰』高畫質旗艦型連續劇契約書」，約定影視及流行音樂產業局先行給付1到3期的補助金共2240萬元。

依契約所載，超人睿奇拿到第一款項之後，應於2018年4月30日前繳交第4期成果及相關文件以供驗收，讓文化部審核，未料時間到了，超人睿奇卻未呈繳相關資料，文化部認已違約，同年8月14日做出廢除超人睿奇獲得3200萬元補助款資格的行政處分，並發函要求同年11月30日前歸還已領取的補助金2240萬元。

時間到了，但超人睿奇卻未還款，文化部遂向北高行提出返還公款訴訟，但超人睿奇竟主張與文化部之間是私法契約，而非行政契約，強調北高行沒有審理本案的權限；另還主張，整個過程遭到文化部外聘委員干擾嚴重，才導致進度落後，未能及時完成第4期文件，金主因而撤資，無法履行全部契約，當時曾要求文化部展延期限，但未獲同意。

北高行則趁本案替超人睿奇上了一課，指本案為公法上（行政）契約，非私法契約，本應由行政法院承審；而超人睿奇未依契約規定於2018年4月30日前繳交第4期驗收文件（節目各集完成帶HDCAM格式一套、DVD格式一套、完整劇本1套等），文化部依法做出廢除補助資格的行政處分合法合理，判文化部勝訴，可討回2240萬元，可上訴。

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