左營派出所與加昌所外觀差很多 她誤認的結果是...

2019-08-17 11:36

〔記者洪定宏／高雄報導〕85歲施姓老婦獨自搭公車到醫院探望兒子，回程誤將左營派出所當作加昌所就下車，迷路的老婦在路口徘徊，員警協助她返家。

高雄市左營分局左營派出所警員王孚泰，8月13日行經左營區左營大路及進學路口，見老婦撐傘在路口斑馬線徘徊，且口中念念有詞，疑似迷途，主動趨前關懷，並帶回派出所安置。

原來老婦住在台中市神岡區，最近搬到高雄市楠梓區加昌派出所附近的長子住處，當天她搭公車到國軍左營醫院探望長子，回程看到左營所，誤以為是加昌所就下車而迷路。

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