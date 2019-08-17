14歲少女摩鐵嘗禁果 男朋友付出代價！

2019-08-17 05:59

［記者楊政郡／台中報導］國中二年級的「婉均」未滿14歲就偷嘗禁果，與成年的張姓男友從去年6月結識後，多次到汽旅、民宿嘿咻，去年11月向同班同學透露，同學驚訝之餘告知老師，老師報案處理，法官審酌被告張男血氣方剛，沒有以強制手段、也沒有違反「婉均」意願，事後張男與對方家長達成20萬和解，判2年、緩刑3年、附帶法治教育3場次。

台中地院判決書指出，「婉均」在國中一年級快放暑假期間，透過網路交友認識張男（22歲），張男風趣又大方，兩人進而成男女朋友，張男也明知「婉均」僅是13歲少女，去年8月22日下午騎機車載「婉均」出去遊玩、吃飯，晚上到台中市區旅館，孤男寡女同處一室，張男血氣方剛，「婉均」也進入荳蔻年華，在不違反她意願下，褪去衣物，兩人發生性關係。

開學後利用假日，張男又在去年10月14日、11月3日，騎機車載她到南投縣旅遊夜宿汽車旅館、民宿，都在不違反她的意願下，又發生兩次性關係。

而偷嚐禁果、按捺不住，去年11月「婉均」自己把偷嚐禁果之事告知好同學，還被問出對象是張男，經同學告訴老師後報警處理。

法官審酌兩人當時為男女朋友，兩情相悅而為合意性行為，手段平和，是張男欠缺審慎思慮，控制力不佳，審理期間與被害人母親以20萬元和解，已支付2期各2萬元，審酌其有正當工作，也如期支付和解金，給予減刑判2年，並緩刑3年，還要接受法治教育3場次。

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