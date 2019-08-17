為了一輛機車官司糾纏3年 翻臉告友人不起訴

2019-08-17 06:23

〔記者王捷／台南報導〕吳姓男子與蔡姓友人為了一輛機車官司糾纏了3年，原來機車登記在吳男名下，但蔡男認為是他出錢購車，所以把車騎走，不過吳男卻稱，車錢是兩人合夥創業的公基金購入，且蔡有欠他錢，所以想賣掉機車、報廢車牌抵債，雙方各執一詞，且居住在不同地區，公文書一來一往，連警方都很混亂。檢察官認為，蔡、吳都沒有任何積極證據，所以做出不起訴處分。

吳男與蔡男在多年前合夥開洗車場，不過3年前的年底結束營業，蔡男卻將店內的機車騎走，讓吳男很不滿，他認為車子登記在他名下，蔡男卻連說一聲都沒有，因此對蔡男提告侵占，前年4月蔡男被警方攔查，得知吳男提告，就將車子寄還給吳男。

蔡男對警方辯稱，雖然機車是登記在吳男名下，但當時是他出錢買車，因為他有許多張紅單沒繳，怕登記在自己名下，又要繳罰單，所以才將機車登記給吳男。

不過，吳男對此也有話說，他說當時蔡男拿出的錢，是兩創業的公基金，而且蔡男還有欠他錢，曾經拿這輛機車抵債，因此他才會提告侵占，他擔心蔡男騎車做非法事業，加上他要賣車、報廢車牌，所以才提告侵占。

兩人辯詞一來一往，卻沒有拿出證據，加上住在不同地區，連警方都覺得好混亂，檢察官認為，兩方都沒有積極證據，蔡男無法證明吳男是拿公積金買車，吳男也無法證明是自己出錢買車，這件侵占案糾纏了3年終於做出不起訴處分。

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