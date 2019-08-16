強盜性侵賣春女卻硬拗合意性交 渣男帶電擊棒露饀

2019-08-16 21:36

〔記者楊國文／台北報導〕張姓男子預謀白嫖並強盜賣春女財物，當進入指定賓館後即現出原形，拿出預謀的電擊棒恫嚇賣春女「若乖乖聽話，就不會傷害妳」等話，強盜其皮包內12000元現金並性侵得逞，但張僅承認強盜，否認性侵，辯稱乃合意性交，但高等法院認定張攜帶電擊棒是用作強盜、性侵工具，今依強盜強制性交罪判張10年4月徒刑，並沒入電擊棒。

判決指出，張姓男子於去年12月20日晚上7時，佯稱要買春，和應召站說好以3萬元進行「全套」性交易，而於當晚9時40分到約定的商旅進行交易。

張男帶賣春女小琦（化名）進房間後，隨即從口袋取出預藏的電擊棒1支，並開啟電源，使電擊棒發出「吱、吱」聲響，恫嚇她說「若乖乖聽話，就不會傷害妳」等話，導致小琦因害怕有生命危險不敢抗拒，遭張男強盜皮包內現金12000元，並被他性侵得逞。

張男性侵得手後，命令小琦進入浴室不得出來，而趁機逃逸，小琦隨即報警，警方不久將張男拘提到案，移送法辦。

張男應訊坦承強盜小琦金錢，但辯稱是合意性交。

不過，高院查出，張男身上並無準備買春的3萬元，且小琦和張男是初次見面，不可能同意免費性交，且張預藏電擊棒乃預謀強盜，可見張自始即有打算以電擊棒控制賣春的女子，認定張說謊，應涉以電擊棒逼迫性侵不法，今依強盜強制性交罪判張10年4月徒刑。可上訴。

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