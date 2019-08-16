台東東海岸渡假飯店油鍋起火 住客慌亂疏散

2019-08-16 20:20

〔記者陳賢義／台東報導〕台東成功鎮東海岸渡假飯店今晚傳火警，2樓廚房油鍋起火，業者立即疏散住客及報案，消防人員抵達拉水線搶滅，火勢很快就撲滅，無傷亡，現正排煙，起火原因由火調人員鑑定釐清。

台東縣消防局今晚7時17分獲報，成功鎮太平路東海岸渡假飯店失火，報案人指稱「現場為7樓RC飯店，2樓廚房起火冒出黑煙，有人員受傷。」立郎派遣成功、東河及長濱分隊出勤，並通報成功大隊。

消防人員抵達看見火場為7層樓飯店，2樓油鍋起火燃燒，旋即要求飯店疏散住客，佈線入內搶救，撲滅火勢確認無人受傷，隨即進行排煙。

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