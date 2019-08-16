被要求戴口罩防疫 受刑人竟暴打管理員

2019-08-16 21:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄監獄陳姓受刑人去年7月不滿管理員只顧要求防疫規定，未體恤他身體不適，失控怒毆陳姓管理員，高雄地院審結，依妨害公務罪判受刑人陳男4月，得易科罰金12萬元。

判決書指出，被告當時以呼吸困難、身體不適為由，不願配合戴上口罩，陳姓管理員曾讓他在走廊透氣、休息，提醒可寫報告在監所內就診，並要求遵守防疫規定戴上口罩，被告不接受，管理員表示，為維持舍房秩序，要求被告進保護房冷靜被拒，管理員合力將被告推拉進保護房，引發陳姓受刑人憤怒，出拳毆傷管理員。

高雄地檢署得知此事，主動簽分偵辦，陳姓受刑人坦承毆打管理員，但否認妨害公務，辯稱監獄規定出舍房才要戴口罩，自己當時並未犯錯，管理員卻不斷辱罵，並強迫逼他進保護房，才會「正當防衞」傷及陳姓管理員，反控管理員逾越執行規定，不斷喊冤。

獄方表示，自從前年出現流感好發情況，監所為避免群聚感染，積極落實防疫，其中，配戴口罩更是重點工作，曾行文要求受刑人，不管在舍房內、外都要全程戴口罩，當時對未依規定戴口罩的受刑人相關作為，屬職務需要並無不妥。

高雄地方法院勘驗現場監視錄影像，發現雙方起初只是激動爭論，並無肢體衝突，直到被告被推拉入保護房後，開始作勢要毆打管理員，畫面中可見被告受刑人揮拳打人，法官認定全程被害人均在執行公務中，也無逾越職務範圍，認定被告妨害公務，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，仍可上訴。

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