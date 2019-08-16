雙子星案抗告駁回確定 南海發展團隊敗陣

2019-08-16 18:15

〔記者楊國文／台北報導〕台北巿雙子星大樓最優申請人資格的香港商南海、馬來西亞商馬頓公司申請新公司，遭經濟部以「本案有受中國政府掌控或影響該國內事業營運的疑慮」等情形，對國家安全有不利影響，而駁回後，不服北巿府要求限期設立新公司完成簽約，否則視同放棄最優申請人資格，以「恐有無法回復的重大損害、且有急迫危險」等理由，聲請假處分，台北高等行政法院日前判決駁回，南海等兩公司不服，提起抗告，最高行政法院認定與聲請假處分的要件不符，今駁回抗告案確定。

據指出，港商南海發展有限公司、馬來西亞商馬頓有限公司參與台北市政府舉辦的「台北市西區門戶計畫台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案」（雙子星大樓）招標甄選，去年12月28日被評選為最優申請人，依開發案投資人須知第12點規定，最優申請人應於60日內成立新專案公司與台北市政府簽訂投資契約；若有不可歸責於最優申請人情事，關於設立新專案的期限，得經捷運局同意而兩度延長。

但經濟部投審會在今年6月26日決議「本案有受中國政府掌控或影響該國內事業營運的疑慮」等情形，依外國人投資條例第7條認定「對國家安全有不利影響」，而駁回其投資申請。

台北巿捷運局於今年7月10日發函通知，依投資人須知第12條規定，南海等兩家公司於收文後30日內如無法成立新專案公司與台北市政府完成簽約程序，屆期將視同放棄最優申請人資格。

南海等兩家公司不服，向台北高等行政法院聲請定暫時狀態的假處分，要求本案訴訟確定前，台北巿政府應准予展延其新專案公司的設立期限，及簽訂投資契約期限；台北巿政府不得廢棄兩家公司最優申請人資格、不得由次優申請人遞補簽訂投資契約、不得重新公開徵求投資人、也不得廢棄這起開發案。

台北高等行政法院認為，兩家公司因假處分可得的利益或所受損害，主要是財產上的計算。若駁回假處分聲請，而事後本案訴訟勝訴，僅是如何以金錢賠償或回復；若准予假處分，在本案勝訴可能性尚不充分的情況下，台北巿政府將坐等本案訴訟確定，使開發案無法繼續推展，對整體公共利益將更為不利，因此認定兩家公司就損害重大、危險急迫性以及本案勝訴可能性的舉證均不足，因此駁回聲請。

南海等兩家公司不服，向最高行政法院提起抗告。最高行政法院認定，南海等兩家公司聲請假處分，與行政訴訟法所定的要件不符，抗告無理由，因此今駁回抗告案確定。

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