地下兵工廠隱身五股山區 現場試槍還有售後服務

2019-08-16 16:49

〔記者邱俊福／台北報導〕有鐵工背景的郭姓男子，涉嫌夥同陳姓情侶檔，在新北市五股山區設置地下兵工廠，不僅直接在山區試槍，並提供售後服務，只要購買的槍枝有問題，負責維修與給予換槍服務，刑事局偵二大隊第三隊前晚前往攻堅，逮捕郭等3嫌到案，起獲仿MP5衝鋒槍、仿貝瑞塔手槍各1把，以及一大批改造工具與大型機具。

警方調查，該地下兵工廠隱身山區的一處鐵工廠，起獲的改造大型機具中，有高達60多萬元的放電加工機，可直接打通槍管，沒有切割痕跡，減少膛炸機會，並讓品質直逼制式槍枝，火力強大，而目前市場改造槍枝長槍1把約5、6萬元，短槍約2、3萬元。郭嫌等3人到案後，則全盤否認，目前檢方聲押中。

警方表示，去年底在查察一起天道盟組織暴力犯罪案時，意外發現有兵工廠隱身北部山區，馬上組成專案小組追查，最後鎖定一處新北市五股區登林路沒有門牌的鐵工廠。

警方經數月的跟監，前晚前往查緝，當場將郭男與陳姓、賴姓情侶檔等3人逮捕，並起獲仿MP5衝鋒槍1把、仿貝瑞塔手槍1把，以及子彈82顆、火藥、手槍零件1批、槍管設計圖、車床、銑床機、油壓機、研磨機、鑽孔機及磨床等大批贓證物。

目前警方將郭等3嫌依槍砲罪送辦，也從查扣的嫌犯手機中，發現嫌犯有提供買家售後服務，將擴大追查賣出的槍枝流向。

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