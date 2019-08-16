男看球賽突倒地OHCA 熱心民眾與救護員攜手救回一命

2019-08-16 17:13

〔記者萬于甄／台南報導〕與死神拔河！台南市消防局第五大隊大橋專救隊去年迄今成功搶救2名OHCA患者，且2起案件在救護人員抵達現場前，好在都有民眾事先實施CPR急救，與救護人員聯手搶救生命；救護人員也強調，若患者OHCA當下，旁觀民眾能勇於先行搶救，就可大幅提升救回的機率。

台南市府消防局在縣市合併後，陸續增設7處專責救護隊，其中，大橋專責救護隊原為永康專責救護隊，去年搬遷至新廳舍並改名為大橋專救隊，該專救隊成立3年多來，從死神手中成功搶救回24位患者，相當不容易。

去年一名周姓男子晚間到網球場欣賞球賽時，突然喘不過氣，隨即倒地，呈現OHCA狀態，好在有民眾勇敢上前為其緊急實施CPR急救，同時報案，經救護人員接手並使用AED電擊1次，搶救約7分鐘後，周男順利在送醫途中恢復呼吸心跳，送醫治療後也康復出院。

此外，今年2月一名徐姓男子因胸痛到診所就醫，孰料，看診的過程中卻突然倒地OHCA，診所醫護人員趕緊報案，並先實施CPR約4分鐘，經大橋專救隊救護人員趕抵現場接手CPR，過程約14分鐘，所幸，徐男到院後順利恢復心跳，搶回一命。

兩起案件在救護人員抵達現場前，好在都有民眾事先實施CPR急救，與救護人員聯手搶救生命，救護人員也強調，若患者OHCA當下，旁觀民眾能勇於先行搶救，就可大幅提升救回的機率。

台南市消防之友會第五辦事處今也由處長薛文祥、名譽處長羅崑丁等人頒發獎勵金，鼓勵成功搶救OHCA患者之4名救護員卓佳瑩、李俊賢、邱典軍、林威男，讓台南市市民生命財產之安全更加獲得全面之保障。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法