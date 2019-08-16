製毒師和毒販南北串連 警破高雄、新北2製毒工廠

2019-08-16 13:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕綽號「小林仔」的製毒師傅透過友人在高雄市仁武區租倉庫，暗藏安毒製造工廠，還串連新北綽號阿豐的林姓毒販，討論合作並敎導製毒技術，2人每次和疑似金主的鄭姓、岳姓男子進入毒工廠時，不得攜帶手機避免有人洩漏行蹤，仍被高市警方破獲，起出大批製毒工具、889.5克液態安非他命、5公升麻黃素。

刑大偵四隊獲報有倉庫暗藏製毒工廠，聯合鼓山、仁武分局及刑事局偵八大隊共組專案小組，掌握「小林仔」製毒集團，綽號「小林仔」的林男（46歲）已是製毒師傅級，追查歷經2個月餘，警方於8日凌晨埋伏製毒工廠外，將林男查獲到案，查扣液態安非他命（初檢陽性）毛重889.5公克、麻黃素（初篩）毛重5公升，以及醋酸鈉、硫化鋇、氫氧化鈉等原料、製毒工具。

警方循線到鼓山區逮回鄭姓（47歲）、岳姓（46歲）男人，懷疑2人是金主，但2人否認製毒、販毒，警方昨再北上新北市圍捕共犯綽號「阿豐」林姓男子，查獲改造霰彈槍、多包感冒藥丸，以及萃取麻黃素和改造槍的工具，據了解，林男否認住處是萃煉麻黃素分裝廠，辯稱改造槍是用來防身。

至於是否為南北製毒交流，檢警表示「偵查不公開」，刑大今將4嫌移送法辦，其中3人收押，另1人今訊後檢方將聲押。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法