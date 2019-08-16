曾王雅雲「未亮票」遭民進黨開除黨籍 興訟逆轉獲勝

2019-08-16 12:06

〔記者溫于德／台北報導〕台南市議會2014議長選舉，民進黨因多位議員跑票，導致議長選舉失利。至於因「未亮票」遭開除黨籍的時任市議員曾王雅雲，後來提告確認民主進步黨黨籍存在之訴，一、二審均敗訴；但最高法院認為，依法規定，開除社員須經總會決議，但民進黨當時由中評會做成裁決，並非黨員代表大會做成或追認，已違反強制規定，屬於無效，今自為改判曾王雅雲民進黨黨員資格存在確定。

據台南市議會市議員資訊網可知，現年57歲的曾王雅雲，曾擔任過3屆議員，但去年議員選舉時不幸落選。

本案源於，2014年台南市議長選舉，民進黨在台南市議會雖擁有過半席次的29席，也推出賴美惠尋求連任，最後卻敗給國民黨籍李全教；民進黨事後檢討敗選原因，除調查市議員是否涉及金錢或利益交換外，也開除未亮票或拒簽亮票同意書的曾王雅雲、蔡秋蘭、陳朝來、梁順發、莊玉珠等5人。

曾王雅雲不服遭開除黨籍，提告請求確認黨籍資格存在之訴，但台北地方法院一審、高等法院二審均判決曾王雅雲敗訴。

案經上訴，最高法院指出，依人民團體法與民法規定，開除社員必須經總會決議，但民進黨當時是由中評會做成裁決，並非黨員代表大會做成或追認，已違反強制規定，屬於無效，因此自為改判曾王雅雲的民進黨黨員資格存在確定。

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