醫院前路口 連2天同一時間出車禍...農曆7月毛毛的

2019-08-16 09:23

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市立安南醫院在8月13日與14日連續兩天，幾乎同一時間上午8點40多分在醫院院前的長和路2段路口發生兩件車禍事故，讓醫護同仁們議論紛紛「農曆7月半，乎人心驚驚！」。

13日早上，安南區上空大雨直下，安南醫院區忽然傳來一聲「迸」地巨響！1輛機車與1輛小貨車在醫院前方路口發生車禍，有目擊民眾跑進急診室呼救。

急診護理人員張靖凰與陳楷婷抬頭看了一眼正下著暴雨的天空，義無反顧拿著急救配備就往車禍現場衝過去，救助1名受傷的中年婦女。有熱心民眾與醫院保全周鄭鈺麒、萬友仁、黃智輝沿路協助撐傘，一起護送護理人員與受傷婦人到急診室。

兩名護理師回到急診時，全身衣物連內衣都濕透，連忙更換衣物，以免感冒。陳楷婷說：「當時沒有想這麼多，反射性就往外面跑，沒有想到下大雨的問題，畢竟人命關天」。

豈料隔天（14日）早上，又是相同時間、地點，這次是醫院保全衝進急診通知，當時急診很忙，同樣是張靖凰護理師接到訊息，她立即呼叫急診護理長謝士偉，兩人一起帶救護裝備到現場救人。現場路口也是1名騎機車的中年婦女與另1輛機車相撞，婦女頭破血流、意識不清。在急診同仁救助下回到急診，因有腦出血與多處骨折，入住加護病房。

張靖凰回想起來，怎會兩天同一地點、同一時間接連發生嚴重車禍呢？適逢農曆7月發生此事，心裡總是覺到毛毛的。但急診醫護同仁都本著助人仁者之心，對此事沒有過多芥蒂。

謝士偉說，每次安南醫院周遭路口發生車禍或意外事故，醫護同仁能幫忙的一定盡力幫忙，但有時急診室內部患者多很忙，還是以急診重症病人為優先，不見得每次都可以外出救援。也因為該路段常發生車禍，急診內部特別準備隨時可以出動的長背板、頸圈等急救裝備，同時定期為醫護同仁們訓練，以在危急時發揮效果，相傳農曆7月怪事多，不論信或不信，民眾開車上路務必更加小心為宜。

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