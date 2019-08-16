虐殺表姪女》殺人犯丟臉！ 薛慧昀家書家人不願讀

2019-08-16 00:07

「牛奶媽」虐殺女童案凶手 判無期

〔記者王捷／台南報導〕今年轟動全國的「牛奶媽」虐殺女童案，薛姓小媽媽的表姊薛慧昀，因殺害表姪女遭判無期徒刑，本報獨家掌握薛慧昀的家書。據親友透露，看守所中大家薛遭來異樣眼光，寫信回家時，因父母都不識字，僅能靠國二的胞妹幫忙讀信，但胞妹認為很薛是殺人犯很丟臉，不願讀信給母親聽，薛母曾哽咽說，薛慧昀要很久以後才能回到社會，要求薛不要再寫信。薛則透過親友表達，不想放棄希望，可能會上訴，在所中信了基督教，每天都替死者禱告，未來想當牧師。

父母都不識字 由妹妹代讀

薛慧昀自稱，原生家庭並不美滿，父母都不識字，還有一個小她快10歲的妹妹，父親是工人，跟母親吵架或是喝醉後，常會揍她與胞妹出氣，在她小學的時，父親在工地暈倒，從此中風攤在病床上，母親擔起家計，母親日以繼夜工作，罹患大腸癌，雖然她覺得父母就像魔鬼、家庭不溫暖，但在看守所中卻懷念一家人看《藍色水玲瓏》的日子。

自稱自小體型胖易流汗被霸凌

薛慧昀在學校因體型胖，從國小開始被同學霸凌，嘲笑她父親中風、不能帶她出去玩，明明洗澡洗的很乾淨，卻因為容易流汗被同學嫌臭、笑他都沒在洗澡，她自稱連老師都跟她說，沒人喜歡她，要她不要參加戶外教學，讓她連國中畢業旅行都不敢去。

國中時，薛母因為扛起家計罹癌，父親中風臥床，曾讓薛慧昀想當醫師，在學校被霸凌時，她曾想過要當老師，阻止校園霸凌，但高中時她的初戀男友帶她翹課、擾亂她的生活，她也不喜歡學校，從此她的願望無法實現。

去年底，表妹帶著女兒來投靠薛慧昀，她跟丈夫、黃姓友人聯手虐死表姪女後，薛慧昀到看守所不敢睡覺，她認為嬰靈會找她，並認為自己有精神障礙，申請精神鑑定，也因此開始信基督教。

薛慧昀透過書信寫道，她必須面對她所犯的錯，現在她這輩子當不了醫師、老師，她在看守所懺悔，信了基督教，親友希望她能上訴，也指出薛天天為死去的姪女禱告，希望再給她一次機會。

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