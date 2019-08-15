咖啡放「強姦藥」迷昏實習女醫師 男醫確定要關5年半

2019-08-15 16:48

〔記者張文川／台北報導〕台中大甲順安醫院家醫科34歲醫師李忠哲，3年多前派往彰化某醫院受訓、並擔任住院醫師時，覬覦實習女醫師的美色，把俗稱強姦藥丸的FM2摻入星巴克咖啡請她喝，她喝後昏睡在李男的值班室4個多小時才醒來，期間李忠哲待在房內與她獨處逾2個半小時，但事後查無性侵證據；法院一、二審仍依「欺瞞使人施用三級毒品」罪，將李忠哲判刑5年半；最高法院今駁回上訴，全案定讞，須入獄。

被害女實習醫生審理證稱，案發前一天與李忠哲碰面，確認她隔天要到安寧病房實習；隔天9點她到院後，李忠哲卻嫌護理站太吵，邀她進醫師值班室指導，她覺得奇怪，但還是跟著學長走，進房後，李先從冰箱拿出星巴克咖啡請她喝，他就跑出值班室接電話。

她喝下咖啡後，最後印象停留在她正在用臉書和友人傳訊息，後來就漸漸失去意識，醒來時她已躺在病床上，她懷疑被學長在咖啡中下藥導致昏睡，這4小時恐遭侵犯，氣得提出申訴。

李忠哲坦承買咖啡，但否認下藥，辯稱是女方身體不舒服，他才好意讓她到值班室休息，中午有去關心她一次約10分鐘，後來就到護理站看病人，其後又改口說進值班室2、3次。

法院調查，被害女的尿液有FM2成分，且她在值班室待4個半小時，期間李姓醫師多次進出，在房內總時數逾2小時40分，最久一次長達1個半小時，李的辯詞不符實情。

法院一、二審都認定李忠哲以欺瞞方式在咖啡施用三級毒品FM2，讓被害女醫陷於錯誤而喝下以致昏睡，事證明確，李犯後一再否認，未與被害人和解，因此量處5年6月刑期；李忠哲上訴，最高法院今認定原審已論述明確，李男上訴仍爭執於枝節問題，理由不符上訴三審的要件，駁回上訴確定。

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