擄賽鴿會長勒贖500萬！主嫌躲遍半個台灣 贓款花剩19萬

2019-08-15 17:27

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕涉嫌擄走宜蘭蔡姓賽鴿會長、勒贖500萬元的梁姓主嫌，做案時未戴頭套，早就被警方鎖定身分，但梁嫌「狡兔三窟」，靠親友支援躲遍高雄、台南、南投、彰化及雲林等縣市，幾乎是半個台灣，警方調閱了上千支監視器，過濾梁嫌與友人的通話紀錄，尋找梁嫌藏匿蹤跡，蹲點埋伏，終於在昨天順利逮人。

據了解，案發後，梁嫌僅分給合夥人每人約20萬元，剩餘贓款全進自己口袋，他每天換一間住宿地，每5天就會重新租一部車；警方指出，梁嫌案發後隨即逃往外縣市躲藏，除了靠友人接濟，也會利用獲得贓款四處住旅館、租房，贓款就這樣花到剩下19萬元。

警方說，梁嫌狡猾，生性多疑，不斷更換藏匿地點，行蹤難以掌握，必須調閱監視器與通話紀錄，才能掌握梁嫌的藏匿軌跡，員警分布在全台各縣市，盯梢超過50個點，非常辛苦。

據了解，偵訊時，梁姓主嫌坦承犯案，但指稱是與蔡男有糾紛，才會犯案；警方說，據被害蔡男指稱，知道犯嫌是誰，但兩人從無瓜葛，完全不熟，梁嫌犯案，疑似是貪圖被害人的錢財。

警方說，宜蘭接連碰到地震颱風，但都平安渡過，是好兆頭，昨天下午2點縣警局辦普度拜拜，2點40分就抓到主嫌，真的很感謝老天爺幫忙，讓辦案人員能鬆一口氣。

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