被控收賄讓嫌犯交保 前法官林德盛無罪定讞

2019-08-15 16:43

〔記者張文川／台北報導〕花蓮高分院前法官林德盛，被控於14年前涉嫌收賄170萬元，讓羈押中的李姓煙毒犯具保停押；林一審被依不違背職務收賄罪重判13年，但高院二審認為，居間送錢的何姓房仲、簡姓男子說詞兜不攏，林處理生重病的李男交保過程中，並未故意刁難，沒有具體證據證明林收賄，去年5月逆轉改判林德盛無罪；最高法院今駁回檢方上訴，無罪定讞。

但林德盛收賄的事情還沒完，他另被控審理曾姓男子毒品案時，透過女友向曾姓毒販的太太收賄，曾妻贈送10萬元「奠儀」厚禮行賄他，林配合將一審被重判10年的曾男，改判為無罪；這部分林德盛歷審都被判有罪，高院更一審今年4月將他判刑10年、褫奪公權5年、併科罰金120萬元、沒收10萬元不法所得，上訴最高法院審理中。

檢方起控，煙毒犯李文漧等人被查獲涉嫌販毒，花蓮地院一審於2004年判李14年徒刑，李上訴二審；由於李長期羈押於花蓮看守所，多次以身罹重病為由，聲請法院裁定停止羈押，但都被被駁回，李男的王姓同居女友透過簡姓友人，找尋與二審法官林德盛有交情的何姓房仲設法幫忙。

3人商量以170萬元行賄林德盛，以換取李男交保停押，隔年1月在花蓮稅捐稽徵處停車場交錢，將170萬現金放在林德盛汽車副駕駛座，並說「這個請法官幫忙」。

不久，林德盛在評議時，說服合議庭以李男符合「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒者」的要件，裁准停押。

高院二審認為，何男證稱他當時沒清點、不清楚金額，合議庭對照何、簡說詞明顯不同，且李男罹重病，依法不得駁回具保聲請，依2005年的舊法規定，不違背職務行賄行為並不構成犯罪，2011年修法後才構成犯罪，何、簡、王女都獲檢方不起訴處分。

何男若否認交錢，可能使自己成立詐欺罪，因此，何男對於是否交付賄款，對自身存在重大利益衝突，且無其他證據補強，不能僅憑單方說法，認定林收賄；此外，李男生重病而聲請交保過程中，林德盛並無故意刁難或異常之處，檢察官無法證明林確有受賄，二審因此改判無罪。

檢察官不服，提起上訴。最高法院今天認定，二審已說明不採信何男說詞的理由，包括何男的供述前後不一，與其他證人供述不符，且他有推卸刑責的動機；出審也說明了李男4次聲請交保過程中，林德盛未刁難延宕的理事與事證；二審也已說明不能依何男的單方指證，就認定林收賄。最高院認為二審判決沒有違背法令，因此駁回上訴確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法