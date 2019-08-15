星國女大生台灣夜店偷錢被抓 這理由讓她逃過官司

2019-08-15 16:22

〔記者錢利忠／台北報導〕來自新加坡的林姓女大生趁暑假來台旅遊，卻涉嫌在夜店行竊，偷走其他客人包包內的現金9千元，她原否認犯行，一度被檢方諭令限制出境，後來她怕官司影響到課業，改口認罪並償還被害人款項；台北地檢署考量她仍是學生，此次在台經歷教訓後，應無再犯之虞，同意給她自新機會，依職權予以不起訴。

上月20日晚上，與友人來台自由行的20多歲的林女，前往北市中山區的夜店體驗台灣夜生活，卻趁鄰座男客暫時離開座位時，偷走男客人包包內的現金9千元。

被害男子回座位後，察覺包包內的現金不翼而飛，立即調閱店內監視器畫面，這才發現坐他旁邊的林女涉竊，氣得報警提告。林女起初否認犯行，卻不知她行竊的過程早已被店內監視器錄下。

林女到案後一度被檢方諭令限制出境，她因此在台滯留，直到眼見學校即將開學，她擔心在台的官司恐影響學業，這才改口認罪，並賠償被害男子的損失；檢方考量她經歷此次教訓，應不會再犯，因此依職權將她不起訴。

依刑事訴訟法規定，包括普通竊盜罪、侵占等本刑3年以下之輕微犯罪，檢察官依偵查所得之證據，雖認為被告有犯罪嫌疑且具備起訴等要件時，但考量其情節輕微且顯可憫恕等情況，認為以不起訴處分較為適當者，檢察官可依職權裁量決定，不提出追訴。

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