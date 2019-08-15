警攔查超載箱型車 逮到酒駕被通緝情侶檔

2019-08-15 16:16

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅警分局富岡派所所長張傑凱、警員馬維廷、林泫淏，14日傍晚在楊梅區新明街上巡邏停等紅燈時，見身旁開來一輛箱型車疑有超載情事，經攔下盤查，果見前座2人、後座有3人，在後座後方另有2男反向靠坐於椅背上，明顯有超載違規。

員警逐一盤查身分時，發現最後方其中一人張男（29歲）因酒駕案件，被桃園地檢署發佈通緝中，於是喝令張男下車就逮；再盤查其他乘客身分時，另發現後座的吳女（24歲）同樣也因酒駕案件在今年5月底被桃園地檢署發佈通緝，一併逮捕吳女。

過程中，員警見遭逮後的張男、吳女互動親密，經了解發現兩人原來是對情侶，與同車另外5人本是工作夥伴，因7人都休假，所以相約擠入一車到新屋區的永安漁港遊玩，回程經過楊梅區富岡街上，想不到會因為停等紅燈而被警方盤查查獲。

張男、吳女坦言，因工作關係須四處為家，均未住在戶籍地，所以沒有收到地檢署的傳票，也不知道已遭通緝，兩人更不知這次同時被逮後都須入監服刑，除難過，兩人也只能相互依偎互相安慰對方。

楊梅警方呼籲喝酒不開車、開車不喝酒，酒駕一經警方檢測酒精值超標，除以現行犯逮捕移送，更須面臨刑責與罰金的問題，後續如未按期到案開庭或完納罰金，很可能也會遭發布通緝，得不償失。

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