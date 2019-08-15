與賭有關？ 宜蘭賽鴿界大老遭擄 付500萬才結束驚魂

2019-08-15 14:18

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣某賽鴿聯合會（俗稱粉鳥仔會）蔡姓會長，今年7月中旬被梁姓主嫌等人擄走，家屬籌出500萬現金，蔡才平安獲釋；據悉，擄人的梁男綽號「阿文」、「貓仔文」，在宜蘭道上屬年輕一輩，小有名氣，但蔡並不認識梁男，為何會冒險犯下綁案，各界議論紛紛。

綽號「大隻蚊仔」，不只是粉鳥仔會會長，其經營的「副業」也不少，財力相當雄厚，外傳年紀僅30歲上下的梁男，會與2名小弟挺而走險犯下綁架案，疑似就與蔡男經營的賭博業務有關。

熟悉案情人士透露，梁男過去疑似曾在蔡男經營的賭場輸錢，懷疑蔡男「詐賭」，才會與小弟結夥擄人，原先開價1500萬，最後雙方折價，談妥500萬價碼交人，打算將過去輸掉的，趁這一次逼迫蔡男吐回來，

據悉，蔡男家屬得知蔡被綁後，花了2個小時籌款，並求助「粉鳥仔會」，起初無人願代表付贖，最後該會的林姓前會長出面，並取得梁男信任後，雙方約定在員山鄉員山路3段一處土地公廟交付500萬贖款，被綁當天5時許蔡就順利獲釋。

案發後，警方隨即介入偵辦，未料梁嫌得知蔡男家屬報警後，還傳簡訊給蔡男，「是你詐賭在先，我只是將你欠的討回來，沒想到你卻把事情鬧得這麼大，注意一點，我會再找你」。

據了解，梁心思縝密，犯案後冷靜在全台逃竄，為躲避警方監聽，每次都用不同門號撥電話，每次通完電話後，門號隨即捨棄不用，藉此隱藏警方追緝。

但在宜蘭地檢署檢察官黃明正指揮偵辦下，警方趁梁男躲回宜蘭時，昨下午順利在羅東逮到梁男、梁男女友及涉嫌藏匿梁的屋主，訊後依「刑法」擄人勒贖罪、藏匿人犯等罪嫌將涉案人士送辦。

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