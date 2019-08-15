毒蟲夫逼妻下海賺錢 出獄後變本加厲 判離

2019-08-15 12:05

〔記者林嘉東／基隆報導〕毒蟲夫前科累累，逼太太陪酒賺錢供他花用，稍有不從，就對太太拳打相向，未料出獄後變本加厲，不斷向妻索討生活費，妻不堪其擾訴請離婚。基隆地院以兩人已無維持婚姻的意願，判准2人離婚。

判決指出，陳姓婦人與先生於1995年結婚，婚後陳婦發現先生不務正業，有多項毒品、竊盜前科，進、出監所頻繁。

陳起訴主張，先生沒坐牢時，要求她到酒店上班，賺錢供他花用，她不從就會遭先生毆打，害她與子女終日惶恐不安，痛苦不堪。

先生入獄時，還會要求她匯款、替他買日常用品前往探視，若她沒有照做，先生就會委託友人打電話給她，或來她住處討錢，讓她不堪其擾。

陳婦指出，先生入監期間，她靠打零工賺錢與子女接濟維生，生活也不好過，想不到先生出獄後，經常跑來她住處樓下咆哮，向她索討生活費，讓她困擾不已，決定提告訴請離婚。

陳的先生則指出，他不同意離婚，他是在酒店認識太太，是太太跑來跟他住，他婚後幫太太照顧她與前夫生的小孩，甚至他在犯案時，太太還替他把風，只是他沒有把太太供出來。

他犯罪都是為了太太，與太太與前夫生的小孩，從年輕關到現在鬍子都白了，他現在身體不好在洗腎，想不到太太還要他去犯案賺錢。他結婚到現在，從來沒有打過太太，是太太在外面的男人打她。

法院調查，陳夫坐牢長達10年以上，陳常購買日常用品前往探監，堪可信實，但陳夫無法舉證，他幫太太養育未成年子女，甚至他在犯案時太太幫忙把風。

法院認為，已難期望兩造婚姻能圓滿永續，夫婦雙方主觀上均無維持婚姻的意願，兩造間確有難以維持婚姻之重大事由，判處2人離婚。

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