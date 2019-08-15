宜蘭被擄賽鴿會長是老流氓 協會每年賭資逾6億

2019-08-15 14:12

［記者林敬倫／宜蘭報導］蔡姓男子在宜蘭地區是道上兄弟，算是早年的「老流氓」，「大隻蚊子」名號頗為響亮；蔡早年以經營六合彩與賭場起家，也從事金融借貸，甚至成為金主，插足許多行業，目前是宜縣某賽鴿協會俗稱「粉鳥仔會」的會長，協會每年下注賭資逾6億元，遭擄據傳與賽鴿豐厚利益有關。

蔡男講話慢條斯理，聲音很小，被形容跟「蚊子」一樣，姓名也有個「文」，小時候就被叫「蚊子」；後來有另一人出道，綽號也叫「蚊子」，宜蘭兄弟以蔡較早出道，且個頭較大，就稱他「大隻蚊子」；另一人則稱「小隻蚊子」作為區分。

蔡在宜蘭算是「角頭」，但不以凶狠出名，比較像「軍師」角色，頭腦相當好，很有謀略，壟斷宜縣賽鴿大小賽事。宜縣賽鴿每年舉辦春、秋、冬3季賽事；知情人士透露，每季下注金額逾2億元，「粉鳥仔會」固定抽取5％作為協會「業務費用」。

若以2億元概算，每季就有1000萬元收入，1年3季賽事就3000萬元，豐厚收益引起覬覦，其餘95％賭資則作為賽事獎金。

粉鳥會不是隨便就可參加，要先買鴿子「腳圈（環）」入會，每隻鴿子都要一個腳圈，每隻3000元，才能參加比賽，這個「3000元」就是最基本的賭資；若開外卦、外插的就不再此限。

一般來說，春季與冬季賽事，會有逾200個鴿仔籠（櫥仔），超過6000隻鴿子參賽；秋季較少也有70個櫥仔，2000多隻參賽；秋季賽事多是職業級選手，「散腳」水準不夠，不會參加秋賽。

賽鴿比賽項目琳瑯滿目，有資格賽、單關、雙關、過五關、冠軍賽，還有對對碰等組合，各項賠率不盡相同。但不管哪個賽事，參賽的鴿子飛回來愈少，愈早飛回來，獎金獲得比例就愈高，曾有下注10萬元獲得千萬元獎金紀錄。獎金雖誘人，實際十賭九輸，真正能贏到獎金的只有5到10％。

賽鴿有著豐收益，早就引起覬覦；據了解，蔡的辦公室曾遭人縱火。幾年前還興建農舍開了「會館」，作為有女陪侍俗稱「私包」的招待所，也曾發生砸店風波，去年也傳出，「大隻蚊子」曾被擄走一次，最後找人「喬」未付錢就獲釋，這次第2度遭擄，涉案嫌犯不知是否同一群人，警方仍在調查。

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