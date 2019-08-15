泯滅人性 越勞在女友11歲兒子面前殺人棄屍

2019-08-15 10:52

〔記者廖淑玲／雲林報導〕杜姓男越籍勞工因不滿女友提分手，今年6月間約女友談判，一言不合竟當著女友幼子面前刺死女友後棄屍，全案經雲林檢警破獲，今天起訴杜男並建請法院從重量刑。

34歲杜姓越南籍勞工與37歲的甲女為男女朋友，今年6月23日凌晨，杜男約甲女在雲林縣麥寮鄉三盛村工業路某處見面，甲女駕駛自小客車搭載其未成年的11歲兒子到場，杜男與甲女在車內發生嚴重爭吵，杜男竟持水果刀朝甲女右胸、左胸、頸部、右後肩及右大腿等處猛刺，造成甲女身中14處銳器創傷、右肺損傷出血、右側氣血胸而死亡，被害人幼兒見狀立刻逃離現場。

杜男發現甲女死亡後，竟將甲女遺體拖至汽車後座，駕車到雲林縣麥寮鄉豐安路北側往東道路與施厝寮大排附近水門處，將甲女遺體拋入水門前排水溝，再駕車逃離現場。

全案經雲林地檢署檢察官沈郁智指揮雲林縣警察局臺西分局偵辦破，全案偵結，事證明確，今天依殺人罪、遺棄屍體罪等罪名，對杜男提起公訴。

雲林地檢署發言人主任檢察官黃怡華指出，杜男雖為外勞，但殺人手段及犯罪情節嚴重，甚至當被害人年僅11歲幼子面前殺母，造成幼子心理莫大陰影，且剝奪被害人子享天倫母愛，令人髮指，泯滅人性，犯罪後還棄屍滅證，且始終未坦認犯行，飾詞圖卸，未見悔悟，態度不佳，除提起公訴並建請法院從重量刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法