愛上冒名大體美容師 賣金紙女被騙近百萬

2019-08-14 22:07

［記者楊政郡／台中報導］高男隱瞞已婚身分，誆稱是大體美容師從2012年起與吳女交往，屢次訛借款項，2016年8月吳女發現高男已婚，傷心之餘向高追討借款，以95萬和解，但高男還是冒名開本票，最後也是沒還，台中地院依詐欺及偽造文書判1年徒刑。

判決書指出，高男（34歲）與吳女在2012年間透過網路交往認識，但隱瞞他在2009年就已結婚生子事實，還說他已屆適婚年齡、急於結婚，對吳女有好感等，雙方展開交往。2016年8月吳女經營的金紙店，有一女子上門買東西，聊天之餘才發現竟是高某妻子，吳女夢碎，才與高男算總帳。

吳女說，高男2015年起開始跟她借錢，如說欠老闆錢要償還債借款3萬7000元；以欠朋友債務，向她借5萬元，多次已欠老闆或朋友債務為由借款，還有繳交「交保金」又借款7萬5000元及23萬3468 元，還有修車借款7萬5000元等，一筆一筆數不清。

吳女說，當時覺得未來會跟被告結婚，想說協助被告，看被告有困難，伊就相信被告講的修車、處理官司、交保金、償還債務都是真的，後來發現高已婚，且一直冒名「高杉星」身分與她交往，且沒有擔任大體美容師，才知受闢。

2016年8月吳女追討債務，經雙方協商後，吳女給予打折同意以95萬元和解，拋棄其餘請求，高寫借據及面額95萬元本票，還是冒名簽暑，約定2017年7月1日前清償，仍沒有任何清償。

高男否認詐騙吳女，供稱是她自願的，他有真的去修車，2004年至2006年間有當過大體美容師，現在父親鋼鐵工廠工作，沒固定薪水。

法官發現，高男確有修車，但維修費3152 元，卻向吳女借款7萬5000元，顯然不符，還利用吳女不知何謂交保，擔心他會入監的心理，屢次訛借款項，犯行明確。

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