台東大浪襲捲8名國中小生 7人獲救1失蹤

2019-08-14 20:03

［記者陳賢義／台東報導］台東大溪出海口傳落海！1名外籍人士今日下午帶著8名桃園大園國中小學生前往大溪出海口戲水，所有人都下淺灘玩水，突然一陣大浪襲來，眾人驚慌跑上岸，但其中1名14歲的張姓男國中生不及逃脫，被大浪捲落海，台東大武消防大隊據報馳援，配合海巡人員分2組實施岸際搜救，空勤直升機也增援，但都徒勞無功。

這起落海意外發生在今日下午4時27分許，帶隊外籍人士偕同8名教會學生前往大溪出海口戲水消暑，未料正當大家玩得不亦樂乎時，突然湧起一陣大浪，7名小朋友驚慌逃生，帶隊者也跟著跑上岸；赫見張生被捲落海，3名諳水性學生意圖搶救，一度拉到張生的手，但立即被大浪沖開，張生體力也逐漸耗盡，最後蹤影是在距岸約20公尺的海面上，載浮載沉不久就不見人，岸上小朋友驚亂狂叫，有人忍不住放聲大哭，在搜救人員抵達，全都跪在沙灘上祈求奇蹟。

台東縣消防局初獲報指稱「大溪出海口有9名遊客溺水，身上無浮具，目測約距離30公尺，目前還看得到。」接續又接獲報案人來電，8人已上岸但有1名14歲男生失蹤，隨後電詢海巡118得知已申請空勤直升機，另海巡船艇將從綠島及大武前往。大武消防大隊接獲出勤通報立馬趕往，抵達發現海向不佳，船艇無法下海，就地嘗試其他下船點下船，並配合海巡人員分2組實施岸際搜救。

陸海空漏夜大搜救，但茫茫大海始終未能尋獲張生蹤影，帶隊者茫然自責，當地民眾和釣客聽聞也前往關心，消防人員入夜後收隊，海巡人持續岸際搜尋。經查，失蹤張生為桃園大園國中，參與大園天主教耶穌君王堂辦理5天的夏令營活動，今為第3天的活動，營隊共有9人，7名國小學生，1名國中學生，1名成人，桃園教育局已請台東校外會協助，校方也會全力協助家長相關事宜。

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