徐耀昌涉圖利一審有罪 仍可續任苗栗縣長的原因是….

2019-08-14 20:59

〔記者吳政峰／台北報導〕苗栗縣長徐耀昌涉及廢土圖利業者案，一審被台北地院依貪污治罪條例判刑9年，全案上訴二審，高等法院定23日宣判，曾任檢察官的律師翁偉倫表示，若高院維持有罪判決，依「地方制度法」規定，徐耀昌須立即停職，由副縣長代理職務，若三審判貪污罪確定，將予解職，屆時要看他的任期是否已滿兩年，若未滿，將進行補選，若已滿，則由中央派人代理。

翁偉倫指出，「地方制度法」第78條規定，縣市首長涉犯貪污治罪條例，一審判有期徒刑以上之罪，就應停職，不過，同條也設了但書，即涉犯貪污罪中的「圖利罪」，須經二審判處有期徒刑以上之刑，才能停職，徐耀昌就是因為涉犯圖利罪，所以要等到二審宣判有罪才能停職。

翁偉倫解釋，停職與去職（解職、判撤職、罷免）不同，期間依法只能由副縣長代理職務，若副縣長出缺或無法代理，則由內政部報請行政院派員代理。

若徐耀昌在任期未滿兩年時就辭職或去職，依法應於3個月內完成補選，也就是徐耀昌的妻子可「代夫出征」參加選舉；若已逾兩年才辭職或去職，就由行政院派員代理。

類似的爭議曾發生在前台東縣議長吳俊立身上，他在擔任議長期間涉及小型工程款弊案被判刑，但台東人仍在市長選舉中投給他，他明白一宣誓就任就會被停職，先行與妻子鄺麗貞離婚，宣布要任命她當副縣長，以利一停職馬上由鄺麗貞代理縣長一職，幸當時的行政院長謝長廷下令「就職即停職」，不讓吳有機會任命鄺為副手，不過，吳俊立被停職後也火速辭職，透過補選，拱鄺麗貞上縣長大位，續存政治實力。

徐耀昌則是現任縣長，能否尋吳俊立模式，在二審判決前和妻子離婚，任命她當副縣長，等到判決出爐後，再由妻子無縫接軌代理縣長？翁偉倫認為，法規目前沒有相關禁止條款，不能排除有這個可能。

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